Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області планується як щорічна виплата в межах програми «Тепла зима», повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів України готовий виділити 4,3 млрд гривень на підтримку 660 тисяч родин напередодні опалювального сезону 2025/2026. Сума допомоги становитиме 6 500 грн на домогосподарство.

Допомога розрахована на дітей із малозабезпечених сімей, переселенців, дітей під опікою, сиріт та осіб із інвалідністю. Також її отримають дорослі, які найбільше потребують підтримки взимку: переселенці з інвалідністю І групи та одинокі пенсіонери, що отримують надбавку на догляд.

Виплата відбудеться автоматично для всіх, хто вже отримує соціальні послуги. Кошти надійдуть на спеціальні соціальні рахунки або віртуальні картки «Дія.Картка» без необхідності стояти в чергах чи подавати складні заяви.

Сума допомоги призначена лише для цільового використання. Витратити її можна на придбання теплих речей, оплату комунальних послуг, продукти, ліки та транспорт. Гроші не можна знімати готівкою або передавати іншим особам. Використати їх потрібно протягом 180 днів з моменту надходження.

Уряд наголошує: отримання допомоги не впливає на призначення житлової субсидії або інших соціальних виплат. Також варто остерігатися шахраїв, які надсилають сумнівні посилання у месенджерах, пропонуючи «зареєструватися» для отримання коштів.

За словами фахівців, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області допомагає покрити базові зимові потреби та зменшити фінансове навантаження на сім’ї у складний період року.

