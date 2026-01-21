Новий графік руху поїздів у Кривому Розі передбачає коригування звичних схем курсування окремих рейсів, що вплине на зручність поїздок залізницею.

Новий графік руху поїздів у Кривому Розі почне діяти з 22 січня 2026 року та передбачає коригування часу курсування окремих рейсів без скасування сполучення, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Кривому Розі вступить у дію з з 22 січня. Це означає оновлений розклад більш, ніж для 100 приміських пасажирських складів по всій Україні.

Зміни у курсуванні залізничного транспорту пов’язані з необхідністю оптимізації перевезень після зростання навантаження на окремі ділянки колій, зокрема на Фастівському напрямку. Він зазнав пошкоджень у грудні.

В "Укрзалізниці" пояснили, що рішення про коригування розкладу ухвалювалося з урахуванням безпекової ситуації та реальної інтенсивності курсування експресів.

За словами фахівців компанії, новий графік руху поїздів у Кривому Розі дозволить рівномірніше розподілити пасажирські та приміські рейси, а також зменшити ризик затримок, які виникали через перевантаження окремих відрізків залізничної мережі.

Для пасажирів, які користуються залізничним сполученням, нововведення означають зміну часу відправлення і прибуття окремих приміських складів.

При цьому, в компанії наголошують, що загальна кількість рейсів зберігається, а самі коригування мають технічний характер і спрямовані на стабілізацію.

Оновлені розклади застосовуватимуться з першими рейсами у ніч з 21 на 22 січня, після чого всі склади курсуватимуть уже за новими часовими параметрами.

Укрзалізниця звертає увагу пасажирів на необхідність перевіряти актуальні години відправлень. При виборі конкретного рейсу важливо переконатися, що вказано саме "дійсний з 22.01.2026".

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки.