Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі розпочала видачу продовольчих наборів у межах нового проєкту волонтерського центру «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб та мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують базової підтримки.

Пріоритет надають родинам, які раніше не отримували допомогу або зверталися до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє справедливо розподіляти ресурси серед домогосподарств з найбільш нагальними потребами.

Щоденно пункт обслуговує до 150 сімей. Обмеження введено для уникнення скупчень та скорочення черг. Продуктові пакети видають тільки зареєстрованим заявникам особисто, що гарантує прозорість і контроль над розподілом.

Комплекти включають основні харчі на певний період. Волонтери зазначають, що запаси стабільні, однак нагадують про необхідність дотримуватися правил отримання. Центр працює у будні з 9:00 до 16:00 та надає консультації телефоном для мешканців, які потребують додаткової інформації.

За підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission вже передано 221 пакет для 190 сімей. Програма здійснюється регулярно, що дозволяє поступово залучати нових отримувачів і розширювати охоплення ініціативи.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі допомагає не лише задовольнити базові потреби, а й зменшити стресові навантаження на родини, які опинилися у складних житлових і фінансових умовах.

Мешканцям радять уточнювати наявність наборів і актуальний графік роботи центру, стежити за оновленнями та користуватися офіційними каналами комунікації. Це дозволяє своєчасно отримати ресурси та максимально ефективно планувати підтримку для домогосподарств.

