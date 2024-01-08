Сьогодні вночі, 8 січня, було зафіксовано обстріл Дніпропетровської області російськими окупантами, які використовували артилерію для своєї атаки. Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації.

Ворог вчинив чергову агресію, спрямовуючи ракети на мирних мешканців. Напад стався в районі Кривого Рогу, де пошкоджено торгівельний центр та понад 20 приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення, але його стан задовільний.

Внаслідок атаки у Лозуватській громаді Криворізького району загинула 62-річна жінка, а її приватний будинок був зруйнований.

Також наслідки атаки ліквідовують у місті Новомосковськ, де виникла пожежа, а вибух перевернув маршрутку та пошкодив низку будівель і автомобілів. У результаті подій у місті постраждали 24 людини, включаючи п'ятеро дітей віком 4, 8, 11, 16 і 17 років. Усі постраждалі госпіталізовані в лікарні з середньою тяжкістю стану.

Нагадаємо, що 7 січня російські окупанти провели ракетно-авіаційний удар по місту Кролевець, розташованому в Конотопському районі Сумської області. Армія російської федерації атакувала населений пункт за допомогою ракети та двох "шахедів". Удар по Харківській області відбувся удень 7 січня. У результаті ворожих атак одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

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