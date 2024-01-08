Сегодня ночью, 8 января, были зафиксированы обстрелы Днепропетровской области российскими оккупантами, которые использовали артиллерию для своей атаки. Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации.

Враг совершил очередную агрессию, направляя ракеты на мирных жителей. Нападение произошло в районе Кривого Рога, где поврежден торговый центр и более 20 частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения, но его состояние удовлетворительное.

В результате атаки в Лозоватской общине Криворожского района погибла 62-летняя женщина, а ее частный дом был разрушен.

Также последствия атаки ликвидируют в Новомосковске, где возник пожар, а взрыв перевернул маршрутку и повредил ряд зданий и автомобилей. В результате событий в городе пострадали 24 человека, включая пятеро детей в возрасте 4, 8, 11, 16 и 17 лет. Все пострадавшие госпитализированы в больницы со средней тяжестью состояния.

Напомним, что 7 января российские оккупанты провели ракетно-авиационный удар по городу Кролевец, расположенному в Конотопском районе Сумской области. Армия российской федерации атаковала населенный пункт с помощью ракеты и двух "шахедов". Удар по Харьковской области произошел днем ​​7 января. В результате вражеских атак один человек погиб, еще двое получили ранения.

Последние новости Украины:

Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали рф важные системы для военных баз.