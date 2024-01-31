На минулому тижні в Центральну обласну диспетчерську 103 надійшов виклик із Верхньодніпровського району щодо шостої вагітності жінки 35 років. Бригада Кам’янської станції Верхньодніпровської підстанції обласного центру ЕМД виїхала на виклик, включаючи фельдшера Юрія Лебедя, Катерину Аладову і водія Ігоря Базаранінова.

Про це інформує Дніпропетровський обласний центр медицини катастроф.

При прибутті вагітна жінка, яка перебувала на 39-му тижні вагітності, була готова для транспортування до 9-го пологового будинку у місті Кам’янське. По дорозі в автомобілі вона почала переживати стрімкі пологи, і в результаті народилася здорова, повноцінна дівчинка. Медичний персонал швидко провів первинний огляд новонародженої, обробив пуповину, і обидві - як мати, так і дитина - були госпіталізовані в пологовий будинок у задовільному стані.

Це вже не перший випадок, коли бригада швидкої допомоги приймає пологи в автомобілі "швидкої". Медичний персонал завжди готовий прийти на допомогу та вжити всіх можливих заходів для забезпечення здоров'я новонародженого та його матері.

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