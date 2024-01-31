На прошлой неделе в Центральную областную диспетчерскую 103 поступил вызов из Верхнеднепровского района по поводу шестой беременности женщины 35 лет. Бригада Каменской станции Верхнеднепровской подстанции областного центра ЭМД выехала по вызову, включая фельдшера Юрия Лебедя, Екатерину Аладову и водителя Игоря Базаранинова.

Об этом сообщает Днепропетровский областной центр медицины катастроф.

При прибытии беременная женщина, которая находилась на 39-й неделе беременности, была готова для транспортировки в 9-й роддом в городе Каменское. По дороге в автомобиле она начала переживать отвесные роды, и в результате родилась здоровая, полноценная девочка. Медицинский персонал быстро провел первичный осмотр новорожденной, обработал пуповину, и обе – как мать, так и ребенок – были госпитализированы в роддом в удовлетворительном состоянии.

Это уже не первый случай, когда бригада скорой помощи принимает роды в автомобиле скорой. Медицинский персонал всегда готов прийти на помощь и принять все возможные меры для обеспечения здоровья новорожденного и его матери.

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