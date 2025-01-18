Внутрішньо переміщені особи у Дніпрі мають право на допомогу від держави та інші пільги.

Через війну, яку розв'язала Росія багато українців змушені були виїхати в більш безпечні регіони, зокрема, у Дніпро.

Переселенцям у Дніпрі громадська організація «ВПО України» безкоштовно надає окуляри для далекозорості, з плюсовими діоптріями.

Безкоштовні окуляри в Дніпрі можуть дати пенсіонерам, які потрапили у складну ситуацію (потрібне пенсійне посвідчення).

Перед тим, як безкоштовно отримати окуляри в Дніпрі, варто зателефонувати, щоб уточнити, чи є окуляри в наявності.

У деяких пунктах приймає офтальмолог, який перевірить зір та випише рецепт на окуляри.

Де та як у Дніпрі безкоштовно отримати окуляри:

Дніпро, Святослава Хороброго, 35, (099) 32-75-982.

Також безкоштовно отримати окуляри в інших містах України:

Адреса та номер телефону: Одеса, Бочарова, 28, (099) 06-54-038.

Кривий Ріг , героїв АТО, 30-а, (098) 63-09-057.

Кам’янське , пр. Свободи, 2/1, (067) 87-56-515.

Апостолове , Ветеранів, 2, (067) 63-04-588.

Київ , Олімпія Галика, 75-б, (066) 600-77-88.

Біла Церква , Героїв Небесної сотні, 24, (066) 93-25-143.

Золотоноша , 70, (097) 19-05-193.

Рівне , Соборна, 34, (099) 769-73-43.

Полтава , Соборності, 14, (099) 46-08-751.

Суми , Покровська пл., 6, (096) 06-79-109.

Кропивницький , Чорновола, 13, (099) 756-21-13.

Івано-Франківськ , Галицька, 10 (3 поверх), (066) 18-25-154.

Тернопіль , Гетьмана Мазепи, 21, (066) 33-06-286.

Харків: Тракторобудівників, 108, (095) 36-21-909; Чичибабіна, 2, (095) 36-21-915.

смт Краснопавлівка , Мікрорайон, 16, (095) 36-21-918.

Хмельницький , Шевченка, 89, (096) 462-09-06.

Окуляри можна отримати із понеділка по п’ятницю, з 10.00 до 16.00, із собою взяти довідку ВПО, ідентифікаційний код та паспорт.

Джерело: «На пенсії» .

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