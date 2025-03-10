Енергетики повідомили про нові графіки відключення світла в Дніпрі та Дніпропетровській області 11 березня 2025 року.

Графіки відключення світла у Дніпрі 11 березня будуть введені в кількох районах і продовжаться з 08:00 до 17:00, пише Політека.



Графіки відключення світла будуть введены на вулиці Алана Шепарда (парні номери 26-32), Будівельників (номер 29, 31, 33), пров. Енергетичний (номер 1, 3), пр-т Олександра Поля (номер 108), де електроенергії не буде з 08:00 до 17:00.

Також це стосується Дніпровського району, де так само з 08:00 до 17:00 буде припинено постачання світла на вулицях Заводська (номер 7), Центральна (номер 1, 1Г, 2-4, 4А, 5-7), Шкільна (номер 18, 53А, 53Г, 61В).

У селі Орільське на вулицях Заводська (номер 7), Центральна (номер 1, 1Г, 2-4, 4А, 5-7) та Шкільна (номер 18, 53А, 53Г, 61В) не буде світла. Також у Криворізькому районі планується відключення світла з 08:00 до 17:00. Без електрики залишаться жителі села Широке на вулицях Будівельників (номери 38, 47), Квіткової (номери 1, 1А, 4) та Сонячної (номери 1, 2, 4-6, 8-11, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 31-33, 35, вул. 36, 38-40, 43, 44, 47, 48, 51-54, 104, 112, 120).

У Самарівському (Новомосковському) районі без електроенергії будуть населені пункти Зарічне (вул. Буркіна, 4) та Черкаське (вул. Лісна, 22). У Жовтих Водах на вулицях Героїв України (парні номери 6-12), Українська (номер 8) та Шахтарської Слави (номер 1, 2, 5) також будуть графіки відключення світла.

Відповідно до графіків відключення світла у Дніпрі на 11 березня по цим адресам не буде електрики з 08:00 до 17:00. Важливо зазначити, що ці графіки можуть змінюватися, тому варто слідкувати за оновленнями.

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