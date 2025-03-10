Энергетики сообщили о новых графиках отключения света в Днепре и Днепропетровской области 11 марта 2025 года.

Графики отключения света в Днепре 11 марта буду введены в нескольких районах и продлятся с 08:00 до 17:00, пишет Политека.

Графики отключения света буду введены на улице Алана Шепарда (парные номера 26-32), Строителей (номер 29, 31, 33), пер. Энергетический (номер 1, 3), пр-т Александра Поля (номер 108), где электроэнергии не будет с 08:00 до 17:00.

Также это касается Днепровского района, где также с 08:00 до 17:00 будут прекращены поставки света на улицах Заводская (номер 7), Центральная (номер 1, 1Г, 2-4, 4А, 5-7), Школьная (номер 18, 53А, 53Г, 6).

В селе Орильское на улицах Заводская (номер 7), Центральная (номер 1, 1Г, 2-4, 4А, 5-7) и Школьная (номер 18, 53А, 53Г, 61В) не будет света. Также в Криворожском районе планируется отключение света с 08:00 до 17:00. Без электричества останутся жители села Широкое на улицах Строителей (номера 38, 47), Цветочной (номера 1, 1А, 4) и Солнечной (номера 1, 2, 4-6, 8-11, 13, 14, 16, 18, 19, 3 , 38-40, 43, 44, 47, 48, 51-54, 104, 112, 120).

В Самаровском (Новомосковском) районе без электроэнергии будут населены пункты Заречное (ул. Буркина, 4) и Черкасское (ул. Лесная, 22). В Желтых Водах на улицах Героев Украины (парные номера 6-12), Украинской (номер 8) и Шахтерской Славы (номер 1, 2, 5) также будут графики отключения света.

Согласно графикам отключения света в Днепре 11 марта по этим адресам не будет электричества с 08:00 до 17:00. Важно отметить, что эти графики могут изменяться, поэтому следует следить за обновлениями.

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