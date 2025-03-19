Планові графіки відключення світла у Дніпрі та області заплановані з 19 по 20 березня

У Дніпрі та прилеглих районах 19 березня введуться планові графіки відключення світла, повідомляє Політека.

Протягом цього дня та до кінця робочого тижня приватна енергетична компанія «ЦЕК» проводитиме технічні роботи. В результаті частина жителів тимчасово залишиться без електропостачання.

Графіки відключення світла у Дніпрі 20 березня, названі адреси, де З 08:00 до 17:00 не буде електрики:

вул. Авангардна: 79-117; Волонтерська: 62; Героїв Чорнобиля: 18, 63-83 (непарні); Івана Богуна: 1Г, 68-80, 80А/4, 82-92, 96, 105-113 ( не кратні двом ), 117, 119, 123-137; площа Ялинкова: 1А; пров. Азовський: 2-24 (парні); Відважних: 2-16, 17-31, 33-57 (непарні); Ентузіастів: 2, 2А, 4, 6; Маріупольський: 2-16, 16А, 16Б, 18-24; Мирний: 1-5, 5А, 6-13, 13А, 14-33, 35, 36-52; Молодіжний: 1-6, 6А, 7-13, 15-34; Привітний: 1-8, 8А, 9-30, 32-38; Старицького: 17, 17А, 18-47, 47А, 48-58; Стовби: 1, 2, 4, 6, 7.

З 09:00 до 17:00 годину без електрики будуть вулиці: Квартальна: 29; Мирослава Скорика: 1.

У селі Кривбас електроенергія буде відсутня з 08:00 до 17:00: вул. Вишнева: 2, 3, 6, 6/6, 11, 15.

Крім того, за інформацією «ДТЕК», у Павлограді 20 числа можливі тимчасові обмеження з 08:00 до 14:00 на вулиці Щастя через профілактичні роботи.

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