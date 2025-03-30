У Дніпрі готуються до різкої зміни погоди наступного тижня з 31 березня до 6 квітня.

Синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 31 березня по 6 квітня 2025 року та розповіли, як змінюватиметься температура повітря, передає Політека.

За інформацією метеорологів, погода у Дніпрі на тижні з 31 березня по 6 квітня коливатиметься в межах від +9°C до +14°C.

Очікується невелике підвищення температури від +5 до +14°C, максимальна в ці дні становитиме +16°C, мінімальна +1°C.

Швидкість вітру досягатиме лише 4 м/с. Синоптики кажуть, що є невелика ймовірність опадів у вигляді дощу.

Перша декада не принесе стабільного весняного тепла, дні будуть прохолодними з періодичними опадами.

Мінливість збережеться майже до середини квітня.

У другій декаді місяця очікується волога та вітряна погода. Вночі можливі заморозки, проте вдень залишиться помірним. Ближче до середини місяця стане теплішим, а опадів стане менше.

Фінальна частина місяця буде комфортною, але можливо невелике похолодання.

Дощі стануть частішими, але переважно короткочасними.

Синоптики зазначають, що температура повітря в Україні поступово підвищується. У середині тижня очікується +10…+15°C, а у західних регіонах – може потепліти навіть до +17°C.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.