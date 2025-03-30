Жителів Дніпра попереджають про графіки відключення світла на тижні з 31 березня до 6 квітня 2025 року.

У Дніпрі на тижні з 31 березня до 6 квітня плануються локальні графіки відключення світла для проведення профілактичних та ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Графіки відключення світла на Одещині на тижні, з 31 березня по 6 квітня 2025 року, плануються локальні обмеження, пише Політека.

Енергетики повідомляють, що в Україні спостерігається зниження рівня споживання електроенергії.

Згідно з інформацією "ДТЕК", на електромережах Павлоградської міської територіальної громади проводитимуться профілактичні роботи:

31.03. 2025 року обмеження будуть з 8-00 до 19-00 вулиць Вільхова, Вокзальна, Добровольців, Дорожня, Європейська, Коротка, Космічна Марусі Чурай, Незалежність, Олеся Гончара, Полтавська, Преображенська, Рєпіна, Робоча, Східна, Фабрична, Центральна.

1.04. з 8-00 до 19-00 вул. Ветеринарна, Вільхова, Добровольців, Дорожня, Коротка, Космічна, Куликової, Марусі Чурай, Михайла Грушевського, Незалежність, Східна, Фабрична, вулиця Щастя, провулок Ветеринарний.

Графіки на цей період у Дніпрі можуть оновлюватись відповідно до планів енергетичних компаній.

Рекомендується стежити за офіційними джерелами інформації, щоб знати про можливі зміни.

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