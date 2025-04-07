Місцевим мешканцям показали графіки відключення газу в Дніпрі та області 8 квітня.

Жителям розповіли про графіки відключення газу в Дніпрі 8 квітня, відомо про повний перелік адрес, повідомляє Politeka.

Місцева філія «Газмережі» інформує про проведення ремонтних робіт у квітні 2025 року.

Місцевим мешканцям рекомендують перекрити крани на опусках перед приладами і не відкривати їх до відновлення подачі.

У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі опостачання у місті та Дніпровського району спеціалістами буде тимчасово 8 числа обмежено розподіл блакитного палива для мешканців ряду житлових будинків.

Графіки відключення в Дніпрі 8 квітня торкнуться таких адрес:

вулиця Харківська, 8а, Гуртова, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 98а, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 110а, 112а, 114а, 116а, 118а, Моторна, 19д, 19, провулок Балканський, 68, 70, 72, Олександра Поля, 84, 98а, ж/м Тополя-2, будинок 10.

Відновлення розподілу в регіоні буде виконано після закінчення ремонту. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам розподільної компанії в кожне помешкання.

Споживачам нагадують про важливість своєчасної оплати послуг з доставки, що забезпечує проведення необхідних робіт на мережах у встановлені терміни. Оплату за послуги потрібно здійснити до 20 числа кожного місяця.

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