Якщо ви шукаєте роботу в Дніпрі, існує низка вакансій, які можуть бути цікавими і можливо стати майбутньою діяльністю.

Є кілька цікавих вакансій, які можуть стати відмінним стартом для вашої роботи в Дніпрі, повідомляє Politeka.

Одна з найбільш привабливих пропозицій — продавець-консультант у магазині Vitto Rossi в ТРЦ "Караван". Це опція для активних, комунікабельних і амбітних людей, які хочуть розвиватися в сфері роздрібної торгівлі. Заробітна плата становить від 25 000 до 45 000 грн, а для кращих продавців — навіть до 60 000 грн, що дозволяє значно збільшити дохід завдяки бонусам і відсоткам від особистих продажів. Крім того, компанія пропонує комфортний графік, стабільні виплати та корпоративні знижки на продукцію бренду.

Ще одна цікава вакансія — менеджер з продажу в компанії "IkorkaShop", онлайн-магазині з продажу ікри та морепродуктів. Тут також пропонують конкурентну зарплату від 20 000 до 50 000 грн, а також можливість навчання та розвитку у сфері продажів. Робоче місце в комфортному офісі з гнучким графіком — з 10:00 до 18:00, що дозволяє легко поєднувати її з іншими зобов'язаннями.

Для роботи у Дніпрі також є вакансія на склад компанії "My Phone". Цей варіант підходить для молодих, відповідальних людей, які готові працювати без досвіду, навчатися новому та виконувати обов'язки зі складу, зокрема прийом товару, проклейка цінників та комплектування замовлень.

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