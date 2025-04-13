Безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі доступне для громадян, які потребують домівки у скрутний час.

Безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі надається в межах державної ініціативи «Прихисток», яка створена для підтримки внутрішньо переміщених осіб, що втратили домівки через війну, повідомляє Politeka.

Цей проєкт дозволяє ВПО знайти тимчасове помешкання в місті завдяки участі місцевих мешканців, які мають вільну нерухомість.

Суть програми полягає в тому, що власники квартир, кімнат або будинків можуть надати дім для ВПО, отримуючи при цьому компенсацію від держави. Це не лише спосіб підтримки постраждалих, а й ефективна модель взаємодії громади з тими, хто потребує допомоги.

Щоб скористатися можливістю, потрібно зареєструватися на платформі dopomagai.org, де можна переглянути наявні пропозиції, подати заявку та очікувати відповіді від власника.

Власники домівок також можуть долучитися до ініціативи, розмістивши оголошення з описом умов проживання, кількості місць та контактів для зв’язку. Безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі допомагає налагодити побут і відчути підтримку, яка особливо важлива в час невизначеності.

Програма продовжує діяти, а нові варіанти з’являються регулярно. Уточнити деталі можна за телефоном гарячої лінії Дніпропетровської ОДА: 0 800 505 600.

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