Якщо ви потребуєте грошової допомоги у Дніпрі та області, то можете звернутися за вказаними контактами.

Грошова допомога в Дніпрі та області, яка надається завдяки благодійному проєкту "Haven", реалізованому за підтримки Caritas Österreich (Карітас Австрія), продовжує допомагати мешканцям регіону, що постраждали від війни, повідомляє Politeka.

Цей проєкт є частиною ініціативи на підтримку внутрішньо переміщених осіб та людей, чиє житло було зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій. Програма покликана забезпечити необхідну підтримку для відновлення житла, покриття витрат на оренду та опалення в зимовий період, що є важливим етапом у відновленні життєдіяльності в таких умовах.

Грошова допомога в Дніпрі та області надається громадянам з обмеженими фінансовими можливостями. Претендувати на підтримку можуть ті, чиї доходи не перевищують 6 300 гривень на місяць. Пріоритет надається найбільш вразливим категоріям громадян: одиноким матерям, родинам з дітьми, особам з інвалідністю, самотнім пенсіонерам, а також багатодітним сім'ям, де виховуються троє і більше дітей.

Програма включає виплати на ремонт пошкоджених будинків, утеплення, а також забезпечення твердим паливом, яке необхідне для опалення в зимовий період.

Зареєструватися на участь у програмі можна через гарячу лінію за номером 0 800 336 734 (працює у будні з 09:30 до 16:00). Зазначимо, що нещодавно проект було розширено, і тепер він охоплює не тільки Дніпропетровську, а й Запорізьку та Донецьку.

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