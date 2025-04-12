Если вы нуждаетесь в денежной помощи в Днепре и области, то можете обратиться за указанными контактами.

Денежная помощь в Днепре и области, оказываемая благодаря благотворительному проекту "Haven", реализованному при поддержке Caritas Österreich (Каритас Австрия), продолжает помогать пострадавшим от войны жителям региона, сообщает Politeka.

Этот проект является частью инициативы в поддержку внутренне перемещенных лиц и людей, чье жилье было разрушено или повреждено в результате боевых действий. Программа призвана обеспечить необходимую поддержку для восстановления жилья, покрытия расходов на аренду и отопление в зимний период, что является важным этапом восстановления жизнедеятельности в таких условиях.

Денежная помощь в Днепре и области предоставляется гражданам с ограниченными финансовыми возможностями. Претендовать на поддержку могут те, чьи доходы не превышают 6300 гривен в месяц. Приоритет отдается наиболее уязвимым категориям граждан: одиноким матерям, семьям с детьми, лицам с инвалидностью, одиноким пенсионерам, а также многодетным семьям, где воспитываются трое и более детей.

Программа включает выплаты на ремонт поврежденных домов, утепление, а также обеспечение твердым топливом, необходимое для отопления в зимний период.

Зарегистрироваться на участие в программе можно через горячую линию по номеру 0800336734 (работает в будни с 09:30 до 16:00). Отметим, что недавно проект был расширен и теперь охватывает не только Днепропетровскую, но и Запорожскую и Донецкую.

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