Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Дніпрі, то є чимало вакансій, які можуть вам підійти.

Відкрито кілька вакансій для осіб, які шукають роботу для пенсіонерів у Дніпрі з гнучким графіком та зручними умовами, повідомляє Politeka.

У Шевченківському районі міста потрібен охоронець для робочого графіку з 8:00 до 20:00. Оплата — 300 грн за зміну. Локація знаходиться недалеко від автовокзалу, що забезпечує зручний доступ для працівників. Підходить як для студентів, так і для людей похилого віку, які хочуть займатися не надто важкою працею.

Також для таких людей є вакансія для ремонтників піддонів, де досвід не є обов'язковим. Потрібні працівники, готові вчитися та працювати. Зарплата варіюється від 20 000 до 30 000 грн на місяць. Спеціальних навичок не потребується, а навчання проходить безпосередньо на робочому місці.

Крім того, відкрилася посада для водіїв з категорією С на авто 5 тонн (Мерседес Атего). Графік з 6:00 до 21:30, можливі варіанти 5/2 або 6/1. Зарплата коливається від 22 000 до 25 000 грн на місяць. Це хороша можливість для осіб пенсійного віку, які мають водійські права та хочуть працювати в зручному режимі.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі є відмінним варіантом для тих, хто шукає можливість заробити, отримуючи при цьому стабільний дохід і комфортні умови. Всі вакансії передбачають можливість гнучкого графіка та надання додаткових переваг для кандидатів з різним досвідом.

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