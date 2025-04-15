Грошова допомога у Дніпрі доступна для людей, які відповідають певним умовам.

Грошова допомога у Дніпрі продовжує підтримувати мешканців регіону, які постраждали від війни та потребують фінансової підтримки для відновлення житла або покриття витрат на оренду та опалення, повідомляє Politeka.

Благодійний проєкт "Haven", реалізований за підтримки Caritas Österreich (Карітас Австрія), допомагає внутрішньо переміщеним особам та людям, чиє житло було зруйновано чи пошкоджено внаслідок бойових дій.

Цей проєкт має на меті забезпечити необхідну підтримку, що дозволяє людям покривати витрати на ремонт пошкоджених будинків, утеплення, а також на придбання твердого палива для опалення в зимовий період.

Грошова допомога у Дніпрі надається тим, чиї доходи не перевищують 6 300 гривень на місяць. Пріоритет мають найбільш вразливі категорії громадян: одинокі матері, родини з дітьми, особи з інвалідністю, самотні пенсіонери і багатодітні сім'ї, які виховують троє і більше дітей.

Проєкт охоплює не лише Дніпропетровську область, а й Запорізьку та Донецьку, що дозволяє забезпечити допомогу ще більшій кількості людей, які опинилися в скрутній ситуації через війну.

Для реєстрації на участь у програмі потрібно звернутися до гарячої лінії за номером 0 800 336 734, яка працює з понеділка по п’ятницю з 09:30 до 16:00. Програма покликана полегшити відновлення життєдіяльності для людей, які зазнали значних труднощів через бойові дії, і допомогти їм відновити свої домівки чи знайти підтримку в умовах тимчасової скрути.

Останні новини України:

Також Politeka писала, ціни на овочі до нового врожаю стануть новим ударом по гаманцях: на яке подорожчання чекати.

Як повідомляла Politeka, українці обурені стрімким подорожчанням популярного напою.