Новий графік автобусів в Дніпрі діятиме на період поминальних днів та у Великодень.

Новий графік автобусів в Дніпрі ввели у зв'язку з Великоднем, запустили додаткові маршрути до трьох міських кладовищ, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Департаменті транспорту та інфраструктури міста.

Запустили спеціальні автобусні рейси до міських кладовищ — для зручності мешканців у поминальні дні. Новий розклад виглядає так:

Маршрут №55 — до Краснопільського. Відправлення з зупинки «вул. Криворізька (ВО ПМЗ)» щопівгодини з 9:00 до 14:00. Останній рейс — о 15:00.

— до Краснопільського. Відправлення з зупинки «вул. Криворізька (ВО ПМЗ)» щопівгодини з 9:00 до 14:00. Останній рейс — о 15:00. Маршрут №97 — до Ново-Ігренського. Транспорт курсуватиме щосуботи. Відправлення з площі Успенської — о 8:00, назад — об 11:00.

— до Ново-Ігренського. Транспорт курсуватиме щосуботи. Відправлення з площі Успенської — о 8:00, назад — об 11:00. №136 — до Сурсько-Литовського. Рейси виконуватимуться у вихідні дні з 9:00 до 15:00 від зупинки «просп. Б. Хмельницького (ДВНЦ)». Інтервал руху — одна година.

Новий графік автобусів в Дніпрі допоможе жителям дістатися місць пам’яті своїх рідних і близьких у дні вшанування.

Також на період Великодніх свят через підвищений попит Укрзалізниця призначила додаткові рейси між Києвом і Дніпром. Компанія повідомила про додатковий рейс поїзда №220/219, який курсуватиме 19 квітня.

Розклад руху:

відправлення з Києва о 13:44 , прибуття до Дніпра о 21:00 .

, прибуття до Дніпра о . З м.Дніпро — відправлення о 08:15, прибуття до столиці о 16:17.

Нагадаємо, цей поїзд також курсуватиме 18 та 21 квітня за тим самим розкладом.

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