Місцевим мешканцям уже розповіли, як працюватимуть церкви на Великдень в Дніпрі.

Як працюватимуть церкви на Великдень в Дніпрі, з'ясуємо у цьому матеріалі, повідомляє Politeka.

Цього року українці вже вчетверте святкують Великдень в умовах повномасштабної війни. Враховуючи ситуацію, прихожани зможуть відвідати нічні богослужіння як в храмах, так і онлайн:

Православна Церква України (ПЦУ), храм Святого Духа:

19 квітня :

9:00 — Вечірня з Літургією Василія Великого

15:00 — Полуношниця

23:00 — Пасхальна нічна служба (трансляція онлайн)

20-го:

8:00 — Утреня

9:00 — Пасхальна Літургія

Освячення пасок після Служби

Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ), храм Покрови Пресвятої Богородиці:

19 квітня :

9:00 — Служба Божа

19:00 — Надгробіє

20-го:

8:00 — Утреня

9:00 — Недільна Літургія

Освячення пасок після служби

Відзначимо, що у Великодні свята комендантську годину не змінюватимуть. Процес служіння організовуватимуть з урахуванням часових обмежень.

Також поліція Дніпропетровщини патрулюватиме у посиленому режимі. В обласному центрі та області продовжує діяти комендантська година, що передбачає заборону перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях.

Окрім того, Православні українці зможуть подивитися онлайн Михайлівський Золотоверхий собор Києва. Трансляція розпочнеться 19 числа о 23:30 і триватиме до 03:00-03:30 20 квітня.

Перегляд буде доступний на офіційному YouTube-каналі ПЦУ, сторінці ПЦУ у Facebook, сторінці митрополита Епіфанія, телеканалі «Суспільне».

А віряни УГКЦ матимуть можливість долучитися онлайн до служіння в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві: ранкова Літургія в якому розпочнеться 20 числа о 07:30.

Переглянути трансляцію можна на офіційному YouTube-каналі УГКЦ, сторінці УГКЦ у Facebook, телеканалах «ICTV» та «Суспільне».

Отже, як працюватимуть церкви на Великдень в Дніпрі тепер відомо. Враховуючи ситуацію в країні, віряни мають можливість святкувати навіть у тих містах, де масові заходи обмежені.

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