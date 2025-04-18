Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) буде виплачена грошова допомога від ООН для пенсіонерів в Дніпрі, повідомляє Politeka.
Подробиці розповів департамент Соціальної політики.
Виплата орієнтована на тих, хто перебуває на обліку в Дніпровському міському територіальному центрі соціального обслуговування. Основна умова — розмір пенсії не повинен перевищувати 3 500 гривень на місяць.
Хто має право на участь у програмі:
- самотні пенсіонери;
- люди з інвалідністю без сторонньої опіки;
- пенсіонери з доходом нижче вказаного порогу.
За інформацією фінансова підтримка вже була надана 3 тисячам містян.
Як відбувається реєстрація:
Фахівці управлінь соціального захисту запрошують громадян для отримання токенів — спеціальних карток із QR-кодом, які спрощують і прискорюють процес оформлення.
Під час телефонних консультацій заявникам пояснюють, які документи необхідні:
- паспорт;
- ідентифікаційний код (РНОКПП);
- особистий номер телефону.
Для зручності людей похилого віку передбачена технічна підтримка: соціальні працівники самостійно сканують токен, заповнюють анкету та вводять дані.
Після завершення реєстрації особа отримує SMS із кодом на грошовий переказ. Грошова допомога від ООН для пенсіонерів в Дніпрі налічує — 2 200 гривень щомісяця. Кошти можна отримати готівкою у визначених пунктах видачі.
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