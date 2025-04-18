Грошова допомога від ООН для пенсіонерів в Дніпрі налічує 2 200 гривень щомісяця.

Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) буде виплачена грошова допомога від ООН для пенсіонерів в Дніпрі, повідомляє Politeka.

Подробиці розповів департамент Соціальної політики.

Виплата орієнтована на тих, хто перебуває на обліку в Дніпровському міському територіальному центрі соціального обслуговування. Основна умова — розмір пенсії не повинен перевищувати 3 500 гривень на місяць.

Хто має право на участь у програмі:

самотні пенсіонери;

люди з інвалідністю без сторонньої опіки;

пенсіонери з доходом нижче вказаного порогу.

За інформацією фінансова підтримка вже була надана 3 тисячам містян.

Як відбувається реєстрація:

Фахівці управлінь соціального захисту запрошують громадян для отримання токенів — спеціальних карток із QR-кодом, які спрощують і прискорюють процес оформлення.

Під час телефонних консультацій заявникам пояснюють, які документи необхідні:

паспорт;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

особистий номер телефону.

Для зручності людей похилого віку передбачена технічна підтримка: соціальні працівники самостійно сканують токен, заповнюють анкету та вводять дані.

Після завершення реєстрації особа отримує SMS із кодом на грошовий переказ. Грошова допомога від ООН для пенсіонерів в Дніпрі налічує — 2 200 гривень щомісяця. Кошти можна отримати готівкою у визначених пунктах видачі.

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