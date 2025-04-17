Графіки відключення світла у Дніпрі та області на 18 квітня дізнайтеся, де введуть обмеження цього дня.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області 18 квітня мешканців попереджають про припинення електропостачання через планові роботи, передає Politeka.

Про це повідомляє Центральна Енергетична Компанія (ЦЕК).

Енергетики попереджають про тимчасове припинення електропостачання у зв’язку з технічним обслуговуванням мереж.

У місті Дніпро на 18 квітня світла не буде з 08:00 до 17:00 за адресою:

вул. Василя Сліпака: 46, 48.

планові роботи у Самарівському районі з 08:00 до 17:00 за адресами:

село Зарічне: Буркіна: 4; Мережева: 23.

у місті Жовті води з 08:00 до 17:00 :

вул. Михайла Грушевського: 70;

Ярослава Мудрого: 15.

З 10:00 до 17:00:

вулиця Івана Богуна: 77; Козацької Слави: 21.

у м. Вільногорськ з 08:30 до 16:00:

Молодіжна: 22А;

Віктора Варена: 21А.

Новопілля: Лесі Українки: 1-3, 7-11, 13-21 (непарні), 22, 25, 27-31, 33, 34, 36, 38, 39, 39А, 41, 43-52, 54, 56; Садова: 10.

Рекомендується заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Енергетики просять мешканців не перевантажувати мережу після відновлення світла та з розумінням ставитися до необхідності проведення таких робіт.

Для уточнення деталей або отримання додаткової інформації жителі можуть звернутися до кол-центру енергетичних компаній.

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