Здійснюється систематичний аудит безкоштовного житла для ВПО в Дніпрі, придатної для потреб переселенців.

Держава розпочала активний пошук безкоштовного житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Дніпрі та інших регіонах України, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив Павло Фролов, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО, під час воркшопу на тему забезпечення прозорості в наданні житлового приміщення переселенцям.

У межах цієї ініціативи розгорнуто масштабну інвентаризацію наявного житлового фонду, який може бути використаний для тимчасового розміщення переселенців. До переліку потенційних об’єктів безкоштовного житла для ВПО в Дніпрі та інших регіонах України входять гуртожитки, санаторії, бази відпочинку та інші придатні приміщення.

Вперше в Україні здійснюється систематичний аудит житлової нерухомості, придатної для потреб переселенців. Особлива увага приділяється об’єктам, які мають чіткий юридичний статус, офіційно обліковані та підлягають державному контролю.

Згідно з ухваленим законодавством, найближчим часом має з’явитися єдиний державний реєстр житлових об’єктів. Завдяки цій електронній платформі внутрішньо переміщені особи зможуть самостійно ознайомлюватися з наявним житлом, його станом, місцем розташування та іншими характеристиками. Очікується, що вже у 2025 році переселенці отримають доступ до зручного сервісу для пошуку перевіреного будинку.

Крім наявної нерухомості, планується облік потенційних об’єктів незалежно від форми власності: комунальних, державних, об’єктів громад тощо. Це дозволить значно розширити перелік доступного безкоштовного житла для ВПО в Дніпрі та інших регіонах України.

У регіонах вже працюють спеціальні комісії при обласних військових адміністраціях, які оцінюють технічний стан будівель. Паралельно формується інтерактивна карта нерухомості, а також ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування відновлення та облаштування об'єктів.

Джерело: Судово-юридична газета.

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