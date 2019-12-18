В Днепре планируют повысить стоимость проезда на общественном транспорте
Об этом стало известно из соответствующего проекта решения горсовета.
Планируется установить следующие граничные тарифы:
4,5 гривны на социально-значимых маршрутах города.
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8 гривен на автобусных маршрутах обычного использования.
9 гривен на автобусном маршруте №9.
11 гривен на маршрутах №77 и №141.
12 гривен на маршруте №90.
Проект решения еще должен подписать мэр Днепра Борис Филатов. После этого, решение вступит в силу с момента публикации информации в местных печатных СМИ.
Ранее Днепровский окружной административный суд отменил повышение стоимости проезда в трамваях и троллейбусах Днепра.
Решение было признано незаконным, так как его принимали с нарушением процедуры. Публичные обсуждения не провели, проект решения опубликовали за 19 рабочих дней, хотя по закону требуют за 20, вопросы по повышению не включались в план деятельности исполкома на 2019 год по подготовке регулярных проектов.
Известно, что в трамваях и троллейбусах уже повесили объявление о новом тарифе, который должен был вступить в силу третьего августа. В мэрии объяснили подорожание проезда. Филатов заверял, что стоимость электроэнергии возрастет на 20-30%.
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