Детскую клиническую больницу в Днепре на Космической заволокло дымом
Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
Работники детской областной больницы, находящейся на улице Космической, примерно в 10:30 почувствовали запах дыма и поспешили вызвать сотрудников ГСЧС.
По приезде спасатели установили, что задымление произошло на цокольном этаже. Его причиной стало короткое замыкание в холодильнике. Происшествие удалось ликвидировать за 20 минут.
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По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших. Детали ситуации выясняются.
Опасаясь пожара, все студенты в спешке покинули помещение. На место вызвали спасателей.
Как сообщила начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева, на борьбу с огнем направили бригаду 1-й пожарно-спасательной части.
Как выяснилось, в здании произошло замыкание электропроводки. Возгорание не произошло. Спасатели проверили все этажи. Со студентами ничего не произошло. Их жизни ничего не угрожает.
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Как сообщала Politeka, обнародовано фото погибшей на пожаре студентки.
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