По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших. Детали ситуации выясняются.

Ранее мы сообщали, что общежитие Днепровского техникума сварки и электроники имени Патона охватил густой дым.

Опасаясь пожара, все студенты в спешке покинули помещение. На место вызвали спасателей.

Как сообщила начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева, на борьбу с огнем направили бригаду 1-й пожарно-спасательной части.

Как выяснилось, в здании произошло замыкание электропроводки. Возгорание не произошло. Спасатели проверили все этажи. Со студентами ничего не произошло. Их жизни ничего не угрожает.

Напомним, пожар в Одесском колледже: появились страшные данные о жертвах, «молится вся Украина»

Как сообщала Politeka, обнародовано фото погибшей на пожаре студентки.

Также Politeka писала, что сейчас происходит на месте страшного пожара в Одессе: "Живых там уже нет", подробности.