Днепр затянуло туманом с запахом едкого дыма



Причинами такого аномального тумана в интервью «НМ» поделился начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василия Гринчака.

По его словам, причина сегодняшнего тумана в резком похолодании. 19 декабря в Днепре было более 10 градусов тепла, а сегодня утром резко опустилась ниже нуля градусов. Такая резкая смена температуры воздушных потоков и привела к туману.

Что касается запаха, специалист рассказал, что нет в нем ничего страшного для здоровья.

«Воздушные массы опустились с верхних слоев атмосферы вниз», — сказал он.

Ранее мы сообщали, что родной город президента Владимира Зеленского оказался среди рейтинга, где наиболее загрязнен воздух.

«Концентрации оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГосЧС Украины не зафиксировала», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что среди таких городов оказался Днепр, Одесса, Каменское и родной город Зеленского – Кривой Рог.

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