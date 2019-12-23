В Широковской районной больнице Днепропетровской области медики после операции привязали пациента к кровати и не давали ему еду и воду
Как передает Politeka.net, об вопиющем случает говорится в сюжете НТН.
Привязанного мужчину заметил другой пациент, который снял все на видео и выложил его в интернет. После разгоревшегося скандала врачи заверили, что никаких нарушений с их стороны не было.
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Парень которого привязали, является подопечным Стародобровольского психоневрологического интерната. В интернате его считают спокойным человеком, который никогда не причинял зла ни себе, ни окружающим.
А вот руководитель Широковской районной больницы Александр Рак заявил, что мужчину привязали к кровати ведь он психически неуравновешенный человек.
Инцидентом уже занимаются полицейские и выясняют все детали происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Стародобровольском психоневрологическом интернате издеваются над пациентами и удерживают их в ужасающих условиях.
По словам адвоката Олега Григорьева, в коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, как собаки.
Самым шокирующим он назвал то, что в этом интернате группа подопечных установила контроль и насилует и бьет других больных.
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