В Широковской районной больнице Днепропетровской области медики после операции привязали пациента к кровати и не давали ему еду и воду



Как передает Politeka.net, об вопиющем случает говорится в сюжете НТН.





Привязанного мужчину заметил другой пациент, который снял все на видео и выложил его в интернет. После разгоревшегося скандала врачи заверили, что никаких нарушений с их стороны не было.

Парень которого привязали, является подопечным Стародобровольского психоневрологического интерната. В интернате его считают спокойным человеком, который никогда не причинял зла ни себе, ни окружающим.

А вот руководитель Широковской районной больницы Александр Рак заявил, что мужчину привязали к кровати ведь он психически неуравновешенный человек.

Инцидентом уже занимаются полицейские и выясняют все детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Стародобровольском психоневрологическом интернате издеваются над пациентами и удерживают их в ужасающих условиях.



По словам адвоката Олега Григорьева, в коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, как собаки.

Самым шокирующим он назвал то, что в этом интернате группа подопечных установила контроль и насилует и бьет других больных.

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