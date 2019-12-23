В Днепре ожидается облачная погода 31 декабря и 1 января



Как передает Politeka.net, такие данные указаны на сайте sinoptik.ua.





Так, 31 декабря будет мороз — 4-5 градусов ниже нуля, а с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками.



Во второй половине дня возможен снег, но к вечеру он закончится. Температура к ночи понизится еще на один градус.

1 января все еще будет облачно, а столбики термометров покажут 7 градусов мороза. . Ждать осадки утром не стоит, а днем может пойти мелкий снег. Первый рассвет 2020 года можно будет встретить 7:29, а закат - в 15:57. Ночью ожидается -4°, днем - минус 3°.





А вот народные синоптики ожидают, что снег можно будет увидеть по всей Украине за несколько дней до нового года. Так Леонид Горбань сообщает, что в декабре обильные снегопады пройдут с 22 по 24, а затем с 27 о 29 числа. Во многих регионах сугробы продержатся до самого Нового года.

Гидрометцентр тоже предполагает, что снега в праздник не будет. По данным службы, снегопад может накрыть только Карпаты.

Напомним, погода резко испортится, зима испытает украинцев на прочность: свежий прогноз синоптиков.

Как сообщала Politeka, погода в Украине устроила настоящую революцию: +15 и солнечно.

Также Politeka писала, что погода добьет украинцев аномальной температурой, теплые вещи можно прятать: "+14 и выше".



