Украинцы с января 2020 года будут получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа



Об этом говорится в сообщении «Региональной газовой компании».

«За доставку газа – будет отдельная платежка. Газ – отдельно, доставка – отдельно! Поэтому с января все потребители газа получат отдельные счета: один за газ, второй – за услугу по его доставке. Разделение платежек состоится для потребителей всей страны», – говорится в сообщении.

В компании поясняют, что стоимость услуг доставки газа будет определятся индивидуально для каждого клиента, а стоимость будет зависеть от объемов потребления.

Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год, или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж не будет превышать 16 грн.



Потребители могут платить за доставку одним платежом за квартал, полгода или даже год.



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