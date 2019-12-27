В одной из днепровских маршруток на Католическое Рождество, 25 декабря, водитель в дождь не пустил женщину с тремя детьми



Как передает Politeka.net, об этом сообщила очевидица на своей страничке в Facebook.

По словам женщины, водитель маршрутки не только отказал в услугах матери с тремя детьми, но и нагло им соврал.

"Не пустили женщину с тремя детьми, среди которых был ребенок до двух годков. Видно было, что у этой женщины не было чем заплатить. Шел дождь, детки, как мокрые цыплята жались к маме. 2. Оно солгало ей, что у него уже есть льготники. 3. Оно не остановило маршрутку и на мои крики: "Возьмите детей." даже не выдал реакции", - сообщила женщина.

Кроме того, она прикрепила данные о водителе и попросила разобраться в данной ситуации.



Также женщина призвала пассажиров не быть равнодушными к таким случаям.

"Обращаюсь к молчаливым пассажирам маршрутки, которые внутренне поддерживали прокомментировать это событие. Если мы будем пропускать такое безобразие, то скоро придется создавать общественные общества по защите ЧЕЛОВЕКА, как вымирающего вида на планете Земля!", - заключила она.

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По словам очевидца, маршрутчик аргументировал свой отказ тем, что на предыдущей остановке только вышли льготники. При этом в автобусе практически не было людей. Тем не менее, водитель все равно не захотел вести атошников.

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