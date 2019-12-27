В Днепре будет проходить много мероприятий, а выходные обещают быть веселыми и интересными

Представляем вам обзор интересных городских событий Днепра 27 декабря 2019 - 1 января,, в котором каждый найдет себе развлечение по вкусу.

28 ДЕКАБРЯ

Устали от предновогодней суматохи? SOHO Restaurant & bar приглашает отдохнуть в уютной атмосфере за вкусным ужином и самыми качественными треками от DJ Shkapov. Подробнее можно почитать здесь.







Событие пройдет по улице Екатеринославский бульвар, 1.,в 20:00.

НОВОГОДНИЕ МАСКИ ИЗ КАРТОНА

Накануне новогодних праздников пройдет детский мастер-класс Новогодние маски из картона.

Событие рассчитано для детей от 7 до 12 лет. Это значит, что маски будут довольно сложными в исполнении, но такими, которые можно сделать без помощи взрослого. Мы заготовили формы масок на выбор: сова, барсук, лев или можно сделать маску любого другого животного, мы поможем! Кроме того, во время работы можно будет слушать хорошую музыку и пить вкусный чай.

Записаться на занятие можно заранее.

Посетить мастер клас вы можете в кафе Gluck Geek Bar, ул. Андрея Фабра, 4 (вход в парк Глобы). Проходить оно будет с 11:00 утра и до 14:00. В стоимость в 450 гривен с ребенка включено все.

НОВОГОДНЕЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Новогодняя сказка-шутка. Необыкновенные приключения веселого Снеговика в новогоднюю ночь.

Для детей от 3-х лет. На русском языке. Продолжительность спектакля — 45 минут.

Где: Театр кукол, просп. Героев, 40-А.

Когда: 11:00, 13:00.

Цена: 80 гривен.

МАСТЕР-КЛАСС: ДЕЛАЕМ СЛАЙМЫ

Сделай свой уникальный слайм! На мастер-классе ты узнаешь несколько занимательных фактов и сможешь изготовить свой уникальный слайм, которым точно можно будет похвастать перед друзьями! Регистрация открыта!

Где: Рыба Андрей, креативное пространство, ул. Князя Владимира Великого, 13.

Когда: 18:00.

Цена: 200 гривен.

Телефон: (097) 139-84-99, (063) 350-02-14, (095) 226-42-18.

YUKO

28 декабря на открытии второго этажа — Bubamara Concert Hall выступит популярная украинская группа YUKO! Коронной фишкой YUKO есть неповторимые выступления в живую.

Где: ул. Владимира Вернадского, 1/3, второй этаж.

Когда: 20:00.

Цена: 350 гривен.

Телефон: (068) 854-93-46.

29 ДЕКАБРЯ

Выставка роботов и трансформеров

Уникальная выставка роботов и трансформеров из металла, в полную величину, вошла в «Книгу Рекордов Украины»!

На ней будет представлено более 20 роботов из металла. Оптимус Прайм — высота которого 3,5 м. Бамблби — вес которого более тонны, настоящая машина трансформер и шоу танцующих роботов. Ждут тебя каждый день в ТРЦ «Караван» с 30.11.2019 по 26.01.2020, с 10:00 до 22:00.

Где: Караван, ТРК, ул. Нижнеднепровская, 17.

Когда: 10:00 — 22:00.

Цена: взрослый — 50 гривен. Детский — 40 гривен. Детям до 4-х лет вход бесплатный.

Телефон: (098) 905-73-23; (063) 422-14-27; (099) 343-26-57.

Где встретить Новый год?

31 декабря будут проводиться самые разные вечеринки, выбор достаточно обширен: Новый Год можно встретить на любой вкус.

Новий Рік разом з Іваном Вороном та гуртом BEAST можно встретить в МахноПАБе .

Группа BEAST известна исполнениями классических рок-хитов, а Ивана Ворона публика знает, как певца с отличными вокальными данными.

Начало в 23:00.

Новогодняя ночь 2020 в Bartolomeo

Космический Новый Год в Бартоломео с атмосферой из Звездный Войн, иллюзионным шоу, танцами, отменными блюдами и фотозонами начнут отмечать в 21:00.

Новогодняя ночь 2020 в Фаэтоне

Снегурочка, Дед Мороз, новогоднее меню, шоу балет и много хорошей музыки ждет гостей в Фаэтоне .

Начало в 22:00.

Новый год в Оперном театре

Атмосфера карнавала, шампанское, конфеты и даже шутки Жванецкого – так можно вкратце охарактеризовать новогоднюю программу в Театре оперы и балета.

Начало в 00:30.