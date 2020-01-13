Много человек стали заложниками в автомобиле, который слетел с плотины в пруд
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
Известно, что трагедия произошла вчера, 12 января, под Днепром.
В селе Вишневое транспортное средство Toyota Land Cruiser Prado с людьми в салоне утонул в пруду.
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Спасатели получили информацию о жутком ДТП в 19:05 и на место трагедии сразу же направили дежурную бригаду.
Выяснилось, что люксовый автомобиль съехал в водоем во время следования по плотине пруда. Транспортное средство обнаружили в пяти метрах от берега на глубине 2-3 метра.
С помощью лебедки автомобиль вытащили на сушу. В салоне легковушки Toyota Land Cruiser Prado обнаружили тела четверых человек. Среди погибших была 14-летняя девочка - дочь владельца транспортного средства.
В целом, в результате страшного ДТП погибли две женщины, ребенок и мужчина-водитель. Обстоятельства указанного ДТП устанавливают сотрудники полиции.
Ранее мы сообщали о ДТП, в котором разбился автобус с сотрудниками олигарха Игоря Коломойского. Авария произошла в Никополе еще 8 января.
В пассажирский автобус, который вез сотрудников Никопольского завода ферросплавов на работу, на скорости влетел легковой автомобиль.
В пресс-службе подчеркнули, что сначала в Никополе на улице Электрометалургов у газостанции столкнулись два легковых автомобиля. «Daewoo Nexia» пытался выполнить обгон и столкнулся с «Chevrolet Aveo», а последний влетел в рабочий автобус.
Больше всего досталось легковушке «Daewoo»: пассажир (39-летний работник завода ферросплавов) погиб, а водитель отправлен в больницу. Водителю «Chevrolet» также потребовалась помощь врачей. Автомобили пришлось разрезать специальным инструментом, чтобы достать пострадавших.
Напомним, Зайцевой в колонии устроили настоящий «рай», фото попали в сеть.
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