У людей не было шансов

Много человек стали заложниками в автомобиле, который слетел с плотины в пруд

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Известно, что трагедия произошла вчера, 12 января, под Днепром.

В селе Вишневое транспортное средство Toyota Land Cruiser Prado с людьми в салоне утонул в пруду.

Спасатели получили информацию о жутком ДТП в 19:05 и на место трагедии сразу же направили дежурную бригаду.

Выяснилось, что люксовый автомобиль съехал в водоем во время следования по плотине пруда. Транспортное средство обнаружили в пяти метрах от берега на глубине 2-3 метра.

С помощью лебедки автомобиль вытащили на сушу. В салоне легковушки Toyota Land Cruiser Prado обнаружили тела четверых человек. Среди погибших была 14-летняя девочка - дочь владельца транспортного средства.

В целом, в результате страшного ДТП погибли две женщины, ребенок и мужчина-водитель. Обстоятельства указанного ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Ранее мы сообщали о ДТП, в котором разбился автобус с сотрудниками олигарха Игоря Коломойского. Авария произошла в Никополе еще 8 января.

В пассажирский автобус, который вез сотрудников Никопольского завода ферросплавов на работу, на скорости влетел легковой автомобиль.

В пресс-службе подчеркнули, что сначала в Никополе на улице Электрометалургов у газостанции столкнулись два легковых автомобиля. «Daewoo Nexia» пытался выполнить обгон и столкнулся с «Chevrolet Aveo», а последний влетел в рабочий автобус.

Больше всего досталось легковушке «Daewoo»: пассажир (39-летний работник завода ферросплавов) погиб, а водитель отправлен в больницу. Водителю «Chevrolet» также потребовалась помощь врачей. Автомобили пришлось разрезать специальным инструментом, чтобы достать пострадавших.

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