В Днепре женщина с наследственным синдромом Гольденхара родила здорового ребенка

Как передает Politeka.net, об этом сообщила врач Ольга Фандеева на своей странице в Facebook.

В Днепре женщина с уникальным наследственным заболеванием родила здорового ребенка с весом почти три килограмма.

Настоящее чудо произошло после Нового года в родильном доме больницы имени Мечникова в Днепре.

Беременная поступила в акушерское отделение на плановое кесарево сечение, в результате чего на свет появилась прекрасная и здоровая девочка. Ее вес составляет 2950 граммов, а рост 46 сантиметров.

Роженица очень маленького роста и с другими патологиями, которые возникают из-за очень редкого наследственного заболевания - синдрома Гольденхара.

Это не единственный невероятный случай в этой больнице.

На этой праздничной недели в акушерскую реанимацию попала пациентка на 30-ой недели беременности с тяжелой преэклампсией. Заболевание нельзя было устранить медикаментозно, и плод начал страдать в мамином животике. Было принято решение прибегнуть к кесаревому сечению. Родилась замечательная принцесса весом всего 1200 ГЖ и роста 38 см.

Ранее мы сообщали, что женщина родила ребенка в шестьдесят пять лет.

Уникальный случай произошел в Индии, 65-летняя женщина стала самой старой матерью в мире, зачав и родив ребенка естественным путем в таком возрасте. Отцу же малыша еще больше — целых 80 лет. Пара побила рекорд — индуска стала старейшей женщиной в мире, которая забеременела естественным путем.