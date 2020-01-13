В Днепре женщина с наследственным синдромом Гольденхара родила здорового ребенка
Как передает Politeka.net, об этом сообщила врач Ольга Фандеева на своей странице в Facebook.
В Днепре женщина с уникальным наследственным заболеванием родила здорового ребенка с весом почти три килограмма.
Настоящее чудо произошло после Нового года в родильном доме больницы имени Мечникова в Днепре.
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Беременная поступила в акушерское отделение на плановое кесарево сечение, в результате чего на свет появилась прекрасная и здоровая девочка. Ее вес составляет 2950 граммов, а рост 46 сантиметров.
Роженица очень маленького роста и с другими патологиями, которые возникают из-за очень редкого наследственного заболевания - синдрома Гольденхара.
Это не единственный невероятный случай в этой больнице.
На этой праздничной недели в акушерскую реанимацию попала пациентка на 30-ой недели беременности с тяжелой преэклампсией. Заболевание нельзя было устранить медикаментозно, и плод начал страдать в мамином животике. Было принято решение прибегнуть к кесаревому сечению. Родилась замечательная принцесса весом всего 1200 ГЖ и роста 38 см.
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