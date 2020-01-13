Из дошкольного заведения эвакуировали более четырёхсот детей

В Днепре из дошкольного заведения эвакуировали более четырёхсот детей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета Днепра.

В Днепре в дошкольном учреждении УВК № 148 провели эвакуацию. Из помещений вывели более трехсот детей дошкольного возраста и более сотни первоклассников.

В учреждении установили новую систему пожарной сигнализации и проверили в деле.

"Дети не растерялись, потому что проводилась предварительная работа. Дети знают алгоритм действий и они понимают, когда звучит сигнал пожарной тревоги, то нужно одеваться и ни в коем случае не теряться", – рассказала воспитательница.

Воспитанницы Арина и Алиса рассказали, что когда услышали сигнал тревоги, им было немного страшно.

"Воспитательница нам говорила, чтобы мы не боялись, потому что приедут пожарные. Мы послушали воспитательницу и быстро оделись, потом помогали другим. Раньше нам рассказывали, что, когда пожар, нужно закрыть лицо руками и быстро выбежать на улицу", - поделились девушки.

Михаил наоборот не испугался и четко понимал, что нужно делать: «Я понимал, что нужно быстро переодеваться и выходить по специальным лестницам, чтобы спасаться от пожара».

Ранее мы сообщали, что в Днепре полиция проверяла информацию по факту минирования 10 школ.

28 ноября около 09:40 в полицию поступило сообщение о том, на электронный адрес УСБУ в Днепропетровской области поступило письмо о вероятном возникновении взрывов в помещениях школ №№ 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 и гимназии №3 в Днепре.

После сообщения о минировании, учащихся в школах экстренно эвакуировали вместе с педагогами.

Также мы сообщали, что детскую клиническую больницу в Днепре на Космической заволокло дымом.

Работники детской областной больницы, находящейся на улице Космической, примерно в 10:30 почувствовали запах дыма и поспешили вызвать сотрудников ГСЧС.

По приезде спасатели установили, что задымление произошло на цокольном этаже. Его причиной стало короткое замыкание в холодильнике. Происшествие удалось ликвидировать за 20 минут.

Напомним, неадекватный киевлянин спустил на пенсионера бойцовских псов.

Как сообщала Politeka, мужчина едва не взорвал родной город Зеленского.

Также Politeka писала, что больницу заминировали в Одессе, под угрозой сотни жизней.











