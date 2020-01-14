В Кривом Роге ушел из жизни известный волонтер Андрей Садыло
Как передает Politeka.net, об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей страничке в Facebook.
С самого начала войны он возглавил команду волонтеров «Допомога армії власними руками«, которые ремонтировали украинские танки и устанавливали на них дополнительную бронезащиту.
Андрей был настоящим офицером, воином по духу и патриотом не по должности, а по делу. Он никогда не жаждал славы и редко обращался за помощью.
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"Какую полезную и важную миссию в жизни делал этот Гражданин. Он не хотел славы, стеснялся рекламы, очень редко обращался за помощью, все стремился сделать сам. Светлая память, ты очень многое сделал для спасения настоящего и для будущего.", - сообщил журналист.
В августе 2017 года Андрей Садыло был награжден «Відзнакою Президента України» за гуманитарное участие в антитеррористической операции.
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