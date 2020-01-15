В Днепропетровской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ



Как передает Politeka.net об этом сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.



Согласно данным, эпидпорог пока не превышен.

«За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 11% — к врачам обратились почти 9 тыс жителей области. 358 человек госпитализированы — на 16% больше по сравнению с предыдущей неделей, — отметили в департаменте. — Однако эпидпорог не превышен. Показатели ниже и по сравнению с 2019 годом — почти на 40%». Больше всего людей подхватили болезнь в Вольногорске, Криничанском районе и Никополе. 60% больных — дети."

Ранее мы сообщали, что гриппом переболеют до 6,7 млн украинцев в текущем эпидемическом сезоне.

С таким предупреждением выступили в Центре общественного здоровья.

Эпидемиологический порог в Украине пока не превышен, однако в семи областях Украины интенсивность заболеваемости выше, чем в остальных. Это Киевская, Житомирская, Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

Также мы писали, что в Запорожье от осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина.

Известно, что женщина заболела 24 декабря. 31 декабря из-за отслойки плаценты провели кесарево сечение. К сожалению, врачам не удалось спасти роженицу. 3 января она умерла.

Напомним также, что вспышка страшной болезни поставила на уши всю Одесскую область: среди жертв дети.

Как сообщала Politeka, что вспышка опасной инфекции зафиксирована в Украине: "Посадят в изолятор".

Также Politeka писала, опасная болезнь не собирается покидать Украину: «ситуация ухудшается».