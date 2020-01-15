В школе №155 в Кривом Роге эвакуировали 570 детей и 44 сотрудника из-за того, что кто-то из учеников распылил перцовый баллончик
Об этом сообщает Первый Городской.
В результате инцидента пострадала одна восьмиклассница Девочка надышалась газом и переволновалась, но родители отказались от ее госпитализации.
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На место происшествия приезжали спасатели. Ученики и персонал успели выйти из здания до их приезда. Все помещения в школе проветрили и продолжили учебный процесс.
Ранее мы сообщали, что из садика в Днепре эвакуировали более четырёхсот детей.
В Днепре в дошкольном учреждении УВК № 148 провели эвакуацию. Из помещений вывели более трехсот детей дошкольного возраста и более сотни первоклассников.
В учреждении установили новую систему пожарной сигнализации и проверили в деле.
Также мы сообщали, что детскую клиническую больницу в Днепре на Космической заволокло дымом.
Работники детской областной больницы, находящейся на улице Космической, примерно в 10:30 почувствовали запах дыма и поспешили вызвать сотрудников ГСЧС.
По приезде спасатели установили, что задымление произошло на цокольном этаже. Его причиной стало короткое замыкание в холодильнике. Происшествие удалось ликвидировать за 20 минут.
Напомним, неадекватный киевлянин спустил на пенсионера бойцовских псов.
Как сообщала Politeka, мужчина едва не взорвал родной город Зеленского.
Также Politeka писала, что больницу заминировали в Одессе, под угрозой сотни жизней.