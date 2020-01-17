В Днепре ушел из жизни герой ВСУ Анатолий Матвиюк



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Калиновском городском совете.

Служил герой сапером на машине разминирования. Ему неоднократно приходилось рисковать собственной жизнью и спасать жизнь другим.

"Последний раз он был ранен в ноябре 2019 года. Тогда в грузовик, в котором находились украинские военные, попала противотанковая управляемая ракета. Анатолий получил контузию и легкое ранение стопы », - говорится в сообщении.

Известно, что на днях военный попал в больницу из воинской части. Ему поставили диагноз - двустороннее воспаление легких. Спасти его жизнь медики не смогли. Умер он 15 января.

Прощание с военнослужащим предстоит 17 января.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге ушел из жизни известный волонтер Андрей Садыло.

С самого начала войны он возглавил команду волонтеров «Допомога армії власними руками«, которые ремонтировали украинские танки и устанавливали на них дополнительную бронезащиту.

Андрей был настоящим офицером, воином по духу и патриотом не по должности, а по делу. Он никогда не жаждал славы и редко обращался за помощью.

Ранее мы сообщали о том, что страшной смертью погиб известный ветеран АТО. Юрий Яцен, который прошел самые горячие точки на Донбассе, погиб в аварии.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

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