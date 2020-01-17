Врачи Днепропетровской областной больницы имени Мечникова спасли воина ВСУ с тяжелым пулевым ранением

Как передает Politeka.net, об этом сообщил главврач Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Роман получил тяжелейшее снайперское пулевое ранение возле поселка Водяное, откуда в Днепр его доставили с большим риском для жизни.

"Врачи 61 ВМГ молниеносно стабилизировали состояние, поставив сосудистый протез, остановив кровотечение – потеря крови больше двух литров. Рискуя в непогоду, доставили в Днепр в Мечникова. Реанимация. Операции позади", – сообщил главврач.

На данный момент с бойцом все хорошо и он ждет встречи с родными.

"Роману 41 год, он из Луцка. С нетерпением ждет встречи с женой, дочкой Евой, сыном Северином и мамой, с надеждой о будущем счастье. Как память, просит забрать пулю, которая чуть не лишила его жизни", – сообщил врач.

Украинцев тронула и обрадовала эта новость. Под постом главврача появилось много комментариев. Люди пожелали Александру быстрого выздоровления и счастья. И, конечно, поблагодарили врачей, которых спасают жизни наших героев.

Ранее мы сообщали, что в реанимационном отделении больницы Мечникова в Днепре произошло невероятное событие.

В Днепре спасли раненого бойца ВСУ Александра Беспалова, которому вражеская пуля на Донбассе попала в глаз и застряла в затылке.

«Александр Беспалов 15-й день в реанимации. Одиннадцать дней был в коме. Пуля, прошив глаз, остановилась у затылочной кости. Тяжелая успешная операция. Сегодня утром сняли аппарат ИВЛ. Задышал. Выполняет команды. Шевелит губами», — сообщил Сергей Рыженко.

Напомним, сразу двух бойцов спасают в Днепре, состояние критическое: молитесь.

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