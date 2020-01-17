Отель «Парус» — 29-этажный недостроенный отель в городе Днепр, строительство которого продолжалось с 1975 по 1989 год
В 1972 году появился проект, который поражал своими масштабами - почти 600 гостиничных номеров должны были разместиться в высотной части и насчитывали 996 мест.
Больная раком Мазур поделилась криком души и рассказала о своем состоянии: "Верю, что смогу"
Свадьба Киркорова и Успенской, появилось новое признание: "Я так люблю его"
«Сошла с ума»: что происходит с Асмус после скандального фильма «Текст»
"До сих пор трясет...": Тина Кароль жестко опозорилась на концерте во Львове, гремит скандал
Под грандиозное строительство был специально намыт участок площадью более 6 гектаров между Амурским и Центральным мостами.
В 1975-м уже были забиты сваи под высотную часть, а три года спустя возвели каркас здания.
Однако, дальше ситуация изменилась. Со временем финансирование полностью легло на местные власти, которые не могли самостоятельно осуществить строительство такого объекта.
Уже в 1984 году работы уже практически не велись.
И вот уже 30 лет, здание стоит с незащищенными стыками и открытый металл разъедает коррозия, а провода и цветные металлы давно разворовали.
В 2005 году появилась надежда, когда «Парус» был продан на аукционе. Новый владелец обязывался достроить здание за 5 лет с возможностью изменения назначения объекта.
Однако, с 2005 года прошло уже 15 лет. И кроме красивых фото визуализаций ничего сделано не было.
Ранее мы сообщали, что в Днепре сняли короткометражный документальный фильм художественной группы Fantastic Little Splash о недостроенном отеле «Парус».
Этот недострой считается символом города, его печатают на футболках и магнитах, он стал частью городского фольклора. Группа Fantastic Little Splash видит в этом разрыв между желаемым и действительным и исследует в фильме разнообразие интерпретаций этого образа.
Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.
Как сообщала Politeka, бессонница довела парней до преступления в Днепре: такое удивило даже полицейских
Также Politeka писала, что обычная поездка стала несчастьем для пассажиров автобуса под Днепром: в салон повалил кипяток.