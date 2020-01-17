История мечты днепрян, которой не суждено было исполнится

Отель «Парус» — 29-этажный недостроенный отель в городе Днепр, строительство которого продолжалось с 1975 по 1989 год

В 1972 году появился проект, который поражал своими масштабами - почти 600 гостиничных номеров должны были разместиться в высотной части и насчитывали 996 мест.

Под грандиозное строительство был специально намыт участок площадью более 6 гектаров между Амурским и Центральным мостами.

В 1975-м уже были забиты сваи под высотную часть, а три года спустя возвели каркас здания.

Однако, дальше ситуация изменилась. Со временем финансирование полностью легло на местные власти, которые не могли самостоятельно осуществить строительство такого объекта.

Уже в 1984 году работы уже практически не велись.

И вот уже 30 лет, здание стоит с незащищенными стыками и открытый металл разъедает коррозия, а провода и цветные металлы давно разворовали.

В 2005 году появилась надежда, когда «Парус» был продан на аукционе. Новый владелец обязывался достроить здание за 5 лет с возможностью изменения назначения объекта.

Однако, с 2005 года прошло уже 15 лет. И кроме красивых фото визуализаций ничего сделано не было.

Ранее мы сообщали, что в Днепре сняли короткометражный документальный фильм художественной группы Fantastic Little Splash о недостроенном отеле «Парус».

Этот недострой считается символом города, его печатают на футболках и магнитах, он стал частью городского фольклора. Группа Fantastic Little Splash видит в этом разрыв между желаемым и действительным и исследует в фильме разнообразие интерпретаций этого образа.



