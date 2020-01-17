Днепр находился в немецко-фашистской оккупации ровно два года

22 июня 1941 года началась война между Советским Союзом и Германией, а 25 августа 1941 года после ожесточенной обороны город оккупировали немецкие войска.







Захватив Днепр и всю область, вражеские войска установили здесь свои порядки и начали проводить репрессии.

На протяжении двух лет оккупанты уничтожили более 30 тысяч военнопленных и почти столько же мирных жителей.

В результате 25 октября 1943 года 152-я стрелковая и 39-я гвардейская стрелковая дивизии полностью освободили Днепропетровск от немецко-фашистских захватчиков.

Война принесла Днепру огромные потери.

Ранее мы сообщали, что студент Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко нашел на Днепропетровщине старинную карту 1860 года.

На карте был указан курган «Могила Ефимовка» с обозначением каменного креста на нем. Студент добрался к кургану и нашел каменный крест с языческими и христианскими надписями.

По словам специалистов, вероятнее всего, это языческая статуя средних веков, которую в начале XIX века переделали в православный крест в два с половиной метра высотой. Фигуру перевезут в исторический музей.

Там уже определят точный возраст статуи, изучат полустертые надписи и попытаются объяснить сочетание двух религий.

За свою находку студент получил грамоту от музея.

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