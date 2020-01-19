19 января в Каменском Днепропетровской области хоронили 24-летнего бойца, погибшего от пули снайпера на Донбассе

Кадры прощания с военным показал «5 канал». (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Провести в последний путь военнослужащего 92-й механизированной бригады Алексея Кучкина пришли его родные и близкие, друзья и побратимы.

Отмечается, что воин погиб вблизи Авдеевки Донецкой области от вражеской пули снайпера, которая попала ему в лицо.

Раненого срочно эвакуировали в госпиталь, однако спасти жизнь бойца врачам было не подсилу.

Как рассказали его боевые товарищи, 24-летний Алексей Кучкин подписал контракт с Вооруженными силами три года назад и служил стрелком. Во время отпуска, который был месяц назад, воин женился и снова вернулся на передовую.

"Самый ответственный человек за время несения службы… Очень трудолюбивый человек. И это ужас, это трагедия. Я не знаю, как это описать", - сообщил о погибшем его побратим.

Ранее в Днепре прощались с воином ООС Семеном Рцумыгиным, который подорвался на мине в городе Счастье на Луганщине.

«Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа,»(Коран, 3: 169) Семен Румыгин ушел в небо», — написала депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова:

Похоронен герой на мусульманском участке Краснопольское кладбища рядом с Исой Мунаевым и Аминой Окуевой.

Семен Румигин, 1997 г.р. из города Днепр. Поступил на службу в 25 бригаду ДШВ в январе 2019 21 июля. Он и его побратим Никита Скитченко (19 лет) подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном ДРГ противника. Двое погибших, двое раненых.

Напомним, трагедия произошла на Донбассе: прогремел взрыв, погибли молодые парни, появились фото.

Как сообщала Politeka, «От удара выбросило за борт»: в Днепре спасают бойца, никто не верил, что выжил.

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