На месте происшествия работают спасатели, полицейские, медики и аварийная газовая служба.

В общежитии медицинского колледжа на проспекте Богдана Хмельницкого, 21 начался пожар

Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, возгорание произошло в одной из комнат на 9 этаже 20 января, около 7:00.

Из здания срочно эвакуировали жильцов.

На месте происшествия работали спасатели, полицейские, медики и аварийная газовая служба.

Сотрудники ГСЧС оперативно приступили к ликвидации пожара. Что послужило причиной возгорания пока устанавливают.

Ранее мы сообщали, что общежитие Днепровского техникума сварки и электроники имени Патона охватил густой дым.

ЧП произошло 8 декабря около 20:19. Опасаясь пожара, все студенты в спешке покинули помещение.

Как выяснилось позже, в здании произошло замыкание электропроводки. Возгорание не произошло. Спасатели проверили все этажи. Со студентами ничего не произошло. Их жизни ничего не угрожает.

Напомним, 4 декабря около 10 утра вспыхнул пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Загорелось помещение на третьем этаже шестиэтажного дома.

Пытаясь спастись от огня, люди вылезли на оконные карнизы, дожидаясь помощи бригад ГСЧС. Пожар был настолько сильным, что столб черного дыма был виден с других районов Одессы.

Напомним, пожар в Одесском колледже: появились страшные данные о жертвах, «молится вся Украина»

Как сообщала Politeka, обнародовано фото погибшей на пожаре студентки.

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