В Днепре курсанты военного училища поразили невоспитанностью



Как передает Politeka.net, об этом сообщил очевидец в соцсетях.

Когда он с сыном зашел в маршутку - его удивлению не было предела.

Практически все места в маршрутке занимали воспитанники «Лицея с усиленной военно-физической подготовкой». Ни один из них даже не собирался уступить место женщинам и детям, которые стояли в переполненном салоне. Мужчину очень возмутило такое поведение юношей.

"На мое замечание уступить место женщинам и детям так никто и не отреагировал до остановки "Центральной", где мы вышли! Даже не учли то, что женщины ехали из больницы, а Саше было трудно стоять за болезни! Курсанты оказались воспитанниками Военного училища с повышенной физической подготовкой, что расположен на ж.м.Сокил! Позор им и их командирам и воспитателям!", - написал возмущенный мужчина.

Ранее мы сообщали, что водитель маршрутки в Днепре отказался везти пенсионерку без оплаты, разговаривал на повышенных тонах и оскорбил из-за инвалидности по онкозаболеванию.

Данный инцидент произошел на 111 маршруте, а причиной стала временная справка вместо удостоверения от Пенсионного фонда, которую женщина предъявила за проезд.

Она дает право на льготный проезд, но маршрутчик все равно отказался принимать этот факт, даже после подтверждения права на льготу его руководителем.

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