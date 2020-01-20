Участника шоу «Зважені та щасливі» жестоко избили в Днепре из-за недовольства его работой

Участник шестого сезона популярного украинского шоу «Зважені та щасливі» Дмитрий Иванов подвергся нападению в Днепре. Как сообщает Politeka, об этом сам он рассказал на своей странице в Фейсбук.

Нападавшим оказался пациент, который был недоволен работой отделения реанимации, в котором Дмитрий некогда работал медбратом. Примечательно, что мужчина попал в больницу еще несколько лет назад, однако отыграться на Дмитрии решил только сейчас.

«Проработал в реанимации 13 лет. А сегодня, идя по своим делам, встретил человека,который лежал у нас с язвой 3 года назад. Чтобы вы понимали – любитель "травы", алкоголя и прочего. Завязался разговор, и этот тип вспомнил, как лежал у нас в больнице», - рассказал Иванов.

По его словам, после этого мужчина набросился на него и начал его пинать ногами.

«После этого он меня ударил, начав пинать и орать, что, мол, когда он лежал, к нему не подходили, ничего не делали. После того, как пошла у меня кровь, он ушел. Я думал будет фингал, а оказалось рассечение, будут зашивать!», - сообщил Иванов.

Он также опубликовал фотографию своего разбитого окровавленного лица.

Отметим, что по итогам своего участия в проекте «Зважені та щасливі» Дмитрий сумел сбросить 70 килограммов.

Ранее еще один участник шоу «Зважені та щасливі» рассказал о грандиозных событиях в своей жизни. Так, звезда четвертого сезона Дмитрий Завоюра рассказал о том, что в его жизни произошли большие изменения. Молодой человек женился.

Предложение своей любимой девушке Дмитрий делал еще весной прошлого года. Анна ответила согласием. После свадьбы пара поделилась трогательными снимками в Instagram.

Его супруга Анна написала, что свадьбу они с женихом организовывали сами, сами же ее и оплачивали, поскольку очень хотели избавить своих родителей от хлопот.

Напомним, участник шоу «Зважені та щасливі» ошеломил изменениями в своей жизни.

Как сообщала Politeka, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко поразила новой внешностью.

Также Politeka писала, что звездный тренер "Зважені і щасливі" показала идеальное тело в кружевном белье.