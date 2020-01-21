Коммунальщики демонтировали металлическое ограждение возле жилого дома в Днепре



Как передает Politeka.net, об єтом говорится в сюжете 34 канала. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



На место они заявили с двумя грузовиками и десятком рабочих, прихватив с собой даже охрану.

По словам местных, сделали коммунальщики это без предупреждений.



«На каком основании они это делают. Почему не предупреждают. Буквально в течение 10 минут это все было спилено, погружено и увезли», - рассказала жительница дома Наталья.

Интересно то, что жители дома установили за свой счет забор и ворота еще 30 лет назад, а теперь вместо ограждения - обрезки металлических труб.

По словам жителей дома, они потратили около тысячи долларов возводя его. Чем забор вдруг не угодил коммунальщикам - люди не поймут.

Люди уверяют: их ни о чем не предупреждали, а теперь требуют еще и оплатить демонтаж. Предполагают: это так к ним подкрадывается застройщик.

Узнали: участок рядом с их дворами выкупили, и якобы хотят возвести там многоэтажку. Уже подали заявление в полицию, чтобы там проверили, по закону действовали чиновники. И добиваться, чтобы ограждение вернули на место.

Ранее сообщалось, что в Днепре жители многоэтажек на Рабочей с прошлого года живут в холодных квартирах. Жители шести многоэтажек на улице Рабочей в Днепре с начала отопительного периода живут без тепла

Выяснилось, что отопление в домах коммунальщики отключают из-за постоянных прорывов труб. Жители объясняют: старые трубы, потому их постоянно прорывает. Аварийную службу вынуждены вызывать каждый день. Каждый раз перед ремонтом отопление выключают.

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