В Днепре есть самый длинный дом в Украине, который получил название «Китайская стена»

Как передает Politeka.net, о его особенностях рассказал видеоблогер из Днепра Виталий Пискун (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Уникальная постройка находится на проспекте Героев, 12.

Длина дома составляет около 860 метров и он состоит с 36 подъездов. В 9-ти этажном гиганте находится 1296 квартир, в которых проживали 3100 человек по данным на 2015 год.

Что понять масштабы дома-рекордсмена его можно измерить тремя троллейбусными остановками.

Есть утверждение, что данное знаковое строение возвели всего за 2 года – 1972-1974. Оно располагается полукругом на жилмассиве «Победа».

Для придания уникальности фасаду здания были сделаны надстройки над машинным отделением лифтов.

Многие ставили в сравнение с днепровской «китайской стеной» тысячеквартирный дом в Санкт-Петербурге.

Но он не продольный, а в форме буквы «П». Поэтому конкурентов для нашего рекордсмена нужно еще поискать.

Российские журналисты в 2004 году пытались распространить информацию о московском доме длиной около 775 метров. Данному факту резко возразили днепряне: в сети появилось опровержение о самом длинном доме Европы, которое было подписано нашими возмущенными жителями.

"Китайская стена" Днепропетровска 70-х Днепропетровск является городом-рекордсменом. Ведь именно нас архитекторы удостоили самым длинным домом в Украине, который получил название «Китайская стена». Располагается он на проспекте Героев, 12. Это здание после завершения строительства стало неоднократным украшением городских газет, альбомов и буклетов. Историк Максим Кавун приводит краткую и очень интересную сводку о нашей «Китайской стене», которую предоставили разные жильцы дома: Длина дома составляет около 860 метров. Имеется 36 подъездов. Количество квартир – около 1296. Высота 9 этажей. По состоянию на 2015 год, в доме-рекордсмене проживало 3100 человек. Длину дома можно измерить тремя троллейбусными остановками. В архитектурном плане «Стену» относят к типичному «брежневскому минимализму». Данное знаковое строение возвели всего за 2 года – 1972-1974. Оно располагается полукругом на жилмассиве «Победа». Для придания уникальности фасаду здания были сделаны надстройки над машинным отделением лифтов. Gepostet von Виталий Пискун am Samstag, 31. August 2019

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