В Днепре есть самый длинный дом в Украине, который получил название «Китайская стена»
Как передает Politeka.net, о его особенностях рассказал видеоблогер из Днепра Виталий Пискун (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Уникальная постройка находится на проспекте Героев, 12.
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Длина дома составляет около 860 метров и он состоит с 36 подъездов. В 9-ти этажном гиганте находится 1296 квартир, в которых проживали 3100 человек по данным на 2015 год.
Что понять масштабы дома-рекордсмена его можно измерить тремя троллейбусными остановками.
Есть утверждение, что данное знаковое строение возвели всего за 2 года – 1972-1974. Оно располагается полукругом на жилмассиве «Победа».
Для придания уникальности фасаду здания были сделаны надстройки над машинным отделением лифтов.
Многие ставили в сравнение с днепровской «китайской стеной» тысячеквартирный дом в Санкт-Петербурге.
Но он не продольный, а в форме буквы «П». Поэтому конкурентов для нашего рекордсмена нужно еще поискать.
Российские журналисты в 2004 году пытались распространить информацию о московском доме длиной около 775 метров. Данному факту резко возразили днепряне: в сети появилось опровержение о самом длинном доме Европы, которое было подписано нашими возмущенными жителями.
Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.
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