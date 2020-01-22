В центре Днепра на перекрёстке ул. Короленко с ул. Святослава Храброго начала проседать проезжая часть
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в сюжете "Днепр Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В данный момент проезд через перекрёсток ул. Короленко и ул. Святослава Храброго перекрыт. На данном участке существует угроза провала асфальта.
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Дорожное покрытие просело и покрылось трещинами.
На месте работает экипаж патрульной полиции.
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