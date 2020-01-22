В центре Днепра на перекрёстке ул. Короленко с ул. Святослава Храброго начала проседать проезжая часть

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в сюжете "Днепр Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В данный момент проезд через перекрёсток ул. Короленко и ул. Святослава Храброго перекрыт. На данном участке существует угроза провала асфальта.

Дорожное покрытие просело и покрылось трещинами.

На месте работает экипаж патрульной полиции.

Ранее мы сообщали, что под домом № 17 на проспекте Яворницкого, в самом центре города, рухнул асфальт.

Из-за дождя и строительства по соседству метро под зданием размыло пески, и асфальт попросту рухнул. Похожую ситуацию часто отмечали на улицах Гоголя и Вернадского.

Также мы сообщали, что 5октября в Соборном районе Днепра под зданием общежития № 2 НТУ «Днепровская политехника» просела почва.

Руководством университета было принято решение об выселении жителей общежития.



Личным составом ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области оказана помощь в переселении около 200 человек в общежитие №1 Днепровского политехнического университета.

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Как сообщала Politeka, экологическая катастрофа потрясла жителей Львовщины.

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